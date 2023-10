Le triomphe des Rothschild

Provenance royale

Les estimations globales allaient de 20 à 30 millions de dollars. Il en est venu, avec les frais 43 237 900 $, soit plus de deux fois l’estimation basse et ceci pour 95 % des lots vendus. Le site de la salle de ventes donne tous les détails de cette vacation hors mesure, à la dimension de cette famille emblématique.

On pourra épingler un grand plat hispano-mauresque en faïence, aux armes des rois de France et provenant des Valois, vers 1450. Annoncé entre 200 000 et 300 000 $, il a été vendu à 1 033 200 $. Le score le plus extraordinaire est sans doute venu d’une paire de fauteuils de style Transition, entre Louis XV et Louis XVI, du modèle “à la Reine”, estampillés par Delanois. Ils étaient en noyer sculpté et doré. Estimés entre 500 000 et 800 000 €, ils ont été disputés jusqu’à 4 406 000 $. La somme est énorme, mais ce n’est qu’un épiphénomène qui ne va pas faire remonter le cours de tous les meubles anciens.

On terminera avec un camée d’époque romaine, antique donc, figurant l’empereur Claude. Façonné en sardonyx, l’objet a été monté par un orfèvre d’Augsbourg à la fin du XVIe siècle. On attendait le lot entre 200 000 et 300 000 $. Les enchères durèrent jusqu’à 2 107 000 $.

Vente publique Où ? À New York, chez Christie’s. www.christies.com. Quand ? Le 11 octobre dernier.