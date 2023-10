Cette exposition Josef Hoffmann : Sous le charme de la beauté, est beaucoup plus large, couvrant 60 ans du travail d’Hoffmann né en 1870 à Brtnice (aujourd’hui en Tchéquie) et mort en 1956 à 85 ans. Il fut un designer et architecte “polyvalent”, qui a traversé les époques, guidé par son intuition et son aspiration à la beauté qu’il considérait comme un élément essentiel à la transformation individuelle et sociale. Il fut aussi durant des décennies, une source d’inspiration pour plusieurs générations d’étudiants.

Josef Hoffmann, service à thé en argent, corail et ébène, 1903. ©Crédit: MAK/Katrin Wisskirchen

L’exposition chronologique est joliment présentée dans une grande salle du musée destinée fin 2024 à exposer la reconstitution du jardin d’hiver de la maison Cousin d’Horta.

Le parcours est rythmé par six grandes maquettes d’œuvres architecturales d’Hoffmann. Et autour d’elles, on découvre de multiples objets, dessins et photos. Tout au long, il y a des bancs confortables rappelant le charme des cafés de Vienne.

Une grande maquette, entourée des photos et de dessins, montre le Palais Stoclet, le chef-d’œuvre d’Hoffmann, célébré depuis son ouverture en 1911. Mais même si le Palais n’est qu’à 30 minutes à pied du musée du Cinquantenaire, on n’expose pas d’objets venus du Palais. Toujours propriété privée de la famille Stoclet, le Palais reste fermé aux visites depuis la mort à 94 ans, en 2002, de la baronne Annie Stoclet et le sort futur du Palais reste indéterminé. Les héritiers se sont opposés à une reconstitution filmée, réalisée par deux architectes de La Cambre, de l’intérieur du Palais. Déjà en 2011, ils avaient refusé de prêter des objets pour une exposition Klimt/Hoffmann/Stoclet, au Cinquantenaire qui fut dès lors annulée.

Partie de cache-cache

Néanmoins, dans le beau catalogue qui accompagne l’exposition, son commissaire, Adrian Prieto, publie un long entretien qu’il a réalisé avec Aude Stoclet, la petite-fille d’Adolphe Stoclet, le commanditaire du Palais et avec son fils Laurent Flagey. On y découvre la vie quotidienne qu’ils ont vécue dans cette maison, y compris les parties de cache-cache des enfants. Adolphe Stoclet appelait sa maison “la plus parfaite du monde”. Une de ses petites-filles l’appelait “la maison des anges” .

Josef Hoffmann: salle à manger du Palais Stoclet avec la frise de Klimt. Photo de 1914. ©Photo: D.R.

Tout avait commencé à Vienne, en 1897, quand une alliance progressiste d’artistes et de créateurs est fondée par les architectes/créateurs dissidents Josef Hoffmann, Koloman Moser et Joseph Maria Olbrich. Ils se baptisent la Sécession viennoise et se concentrent sur les arts appliqués. Ils créent, en 1903, le Wiener Werstätte (WW) : une colonie d’ateliers, où les artistes travailleraient avec les artisans, leur apprendraient les choses et vice-versa, l’artisanat se nourrissant de l’art, et l’art de l’artisanat.

Le WW fonctionnait selon une philosophie bien particulière : immerger l’art dans la vie quotidienne, prodiguer autant d’attention aux objets simples qu’aux œuvres d’art, recréer absolument tout, que l’objet soit destiné à une utilisation fonctionnelle ou qu’il soit purement décoratif. La simplicité fonctionnelle du style géométrique qu’il conçut préfigure le modernisme à venir et exerça une grande influence sur les designers et architectes contemporains.

Adolphe Stoclet, fils d’un banquier belge, et sa femme Suzanne, furent enthousiasmés et demandèrent à Joseph Hoffmann de leur construire une maison sur l’avenue arborée de Tervuren, à un emplacement de la périphérie de la ville d’où l’on jouissait d’une vue superbe sur les bois avoisinants. Et cela “sans aucune contrainte financière ni obstacle”.

Diversifié

L’expo au Cinquantenaire replace bien le Palais Stoclet dans une évolution bien plus diversifiée qu’on ne le croit généralement.

Josef Hoffmann, pièces de la ménagère Fritz et Lili Waerndorfer, 1903. ©Crédit: MAK/Aslan Kudznofsky

Un exemple : on revoit un magnifique service à thé en argent de 1903 de la WW, prêté par le MAK (le musée des arts appliqués de Vienne), aux formes pures, déjà très modernes, on est très étonné de retrouver peu après un service à thé de 1923, quasi rococo dans ses formes, surdimensionné. Les mêmes surfaces baroques ondulantes, ou postmodernes, se retrouvent dans une commode exposée à côté.

Adrian Prieto parle de “l’intuition” qui guide Hoffmann plus que les règles d’un style ou l’autre.

L’art d’Hoffmann se décline sous toutes ses formes, argenterie, orfèvrerie, verre, meubles, tissus, architecture. On le suit aussi avec des dessins de ses recherches continuelles y compris sur l’usage des couleurs.

À la fin du parcours, on découvre un bel exemple de la liberté de création d’Hoffmann avec une série de petites maquettes de pavillons possibles, des gloriettes.

Josef Hoffmann, musée d’Art et d’Histoire, Cinquantenaire, Bruxelles, jusqu’au 14 avril. Riche catalogue édité par Hannibal.