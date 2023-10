Beuriot, un grand parmi les grands

Jean-Michel Beuriot, "Amours Fragiles tome 8 – Le pacte", Planche 51. Scénario Philippe Richelle – Casterman 2023. Feutre permanent sur papier artiste – 36 x 44,5 cm. ©Jean-Michel Beuriot, courtesy Galerie Champaka

Verbrugge et Eric Verhoest savaient qu’en programmant une rétrospective consacrée au dessinateur, ils mettaient en lumière un artiste injustement sous-estimé. “Certes, la série Amours fragiles qui les occupe depuis le début des années 2000 – le premier épisode avait alors été prépublié dans (À suivre) – voit environ 15 000 exemplaires s’écouler, ce qui n’est pas mal pour une aventure en 9 tomes, mais, quand on voit la qualité du travail de Beuriot, cela devrait être beaucoup plus.”

Ses pairs conquis par son travail

Si le grand public tarde à confirmer en volume de vente le talent du dessinateur hennuyer, il n’en va pas de même pour ses pairs. “J’ai rarement vu autant de dessinateurs lors d’un vernissage, et des dessinateurs qui achètent des planches originales et commentent entre eux en des termes dithyrambiques ce splendide travail. Un autre qui n’avait pas pu être présent en a acheté une par correspondance, confie encore Bruno Verbrugge. Je l’ai remercié et il m’a répondu qu’il avait déjà du Hergé, du Jacobs et du De Moor et qu’il lui manquait du Beuriot, ajoutant que cela pouvait être pris comme un compliment.”

Difficile de rendre plus bel hommage à notre héros du jour qui, lui se revendique de Tardi ou de Moebius. “Sans être dans la lignée directe des tenants de la ligne claire – il apporte parfois des détails de décors ou de traits dont ne s’encombraient pas les susnommés – Beuriot reste dans un dessin réaliste soigné, léger, économe, offrant des respirations dans un dessin très lisible.” Pour les planches du tome 1, plusieurs sont présentées avec le bleu de coloriage en parallèle.

La collaboration entre Beuriot et Richelle remonte à une première aventure parue chez Casterman et dans (À suivre), Belle comme la mort, en 1995. Le dernier printemps, tome 1 d’Amours fragiles, paraîtra en mai 2001. Pour des raisons de droits, il faudra attendre 5 ans pour voir le deuxième tome de cette saga racontant la vie de gens ordinaires entraînés dans une histoire extraordinaire qui les dépasse. Jusqu’au 7e volume, les aficionados de la série auront droit à une aventure chaque année et demie. Et il faudra attendre 2023 pour voir la saga s’achever avec Le pacte, en janvier, et Crépuscule, en août. Richelle et Beuriot auront puisé leur inspiration dans le cinéma (Le tambour, de Volker Schlöndorff) ou la littérature (L’ami retrouvé, de Fred Uhlman) ; on y suivait aussi différents protagonistes depuis l’avant-guerre jusqu’à la capitulation allemande.

Jean-Michel Beuriot, "Amours Fragiles tome 6 – L’armée indigne". Peinture copie couverture. Scénario Philippe Richelle – Casterman 2013. Huile sur carton entoilé – 40 x 50 cm. ©Jean-Michel Beuriot, courtesy Galerie Champaka

Les retards ? c’est la faute à Voltaire

Ne croyez pas cependant que Beuriot est resté les bras croisés pendant toutes ces années. L’expo présente ainsi des nus sur toile de cet artiste majeur du 9e art. Pour s’en convaincre encore, une farde est disponible, montrant le travail titanesque réalisé pour le one shot Voltaire, le culte de l’ironie, paru entretemps. Bruno Verbrugge nous le dévoile comme il ferait d’incunables exceptionnels. “Dans cette bande dessinée, chacune des cases a été traitée comme un dessin au crayon à l’aquarelle, ce n’est qu’après qu’il le montera en planches. ”

C’est là la démonstration que Beuriot est aussi un coloriste de génie – c’est d’une beauté et d’une délicatesse infinies, comme l’histoire et le dessin d’Amours fragiles, et comme sans doute le prochain projet du duo Richelle-Beuriot à paraître chez Glénat, et annoncé en 2 tomes : “une histoire policière ayant de nouveau la Seconde Guerre mondiale pour toile de fond”.

Jean-Michel Beuriot, “Les liens indestructibles : Une histoire d’amour en 40-45" Bande dessinée Où Galerie Champaka, 27 rue Ernest Allard, 1000 Bruxelles, sablon@galeriechampaka.com, GSM : 095.48.58.06 Quand Jusqu’au 4 novembre, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h30 et samedi de 11h30 à 18h. Ou sur rendez-vous.