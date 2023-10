Rops à mi-parcours

L’argenterie animait les vitrines la semaine passée à côté de la porcelaine de Tournai. On débutera ce petit tour avec une ménagère de plus de 6 kg d’argent du XXe siècle, dont les 140 couverts sont décorés de coquilles. On l’attend à 2 000 € au moins et ils sont déjà atteints à l’heure de rédiger cet article. On lui joindra un superbe plateau de style rocaille, d’époque Napoléon III et qui pèse 2,5 kg. Le minimum requis est de 800 €. Une paire de flambeaux poinçonnés à Bruges vous attend encore. Ils sont de style Louis XV et daté de 1790, donc très tardifs. À 1 500 €, ils seront à vous si rien n’a bougé depuis le week-end passé.

Tongres

On attend également 1 500 € pour une petite coupe sur piédouche des années 1720-1740, poinçonnée à Tongres, ce qui est une rareté, tout comme l’orfèvre, Nicolas Liesens. Notons encore un très beau plateau hongrois de la fin du XIXe siècle, décoré de deux braques chassant dans un cartouche entouré de feuillages. On l’annonce à 1 000 €, au minimum.

Du côté de la porcelaine européenne, Paris et Tournai détiennent ici les palmes de la célébrité. De la Saxe et de la Thuringe, il n’y a pas grand-chose, pas plus que de l’Italie.

Mais célèbre ne veut pas dire cher. C’est ainsi qu’une pile de vingt assiettes joliment chantournées à décor “Ronda”, de Tournai, sans doute du XVIIIe siècle, sont évaluées entre 100 et 160 €. C’est le moment de remplir vos armoires. Dans le genre chantourné du milieu du XVIIIe siècle, on pourra pointer une assiette en porcelaine de Hoescht, près de Francfort. À elle toute seule, avec ses animaux exotiques, elle vaut la pile de “Ronda”.

On épinglera encore trois fois deux assiettes en Tournai à décor de fruits et oiseaux. Chaque lot est annoncé entre 700 et 800 €. Signalons encore de nombreuses pièces en faïence conçues par Charles Catteau, pour Boch à La Louvière.

Vente publique. Où ? Chez Rops, site Ecolys sur la nationale 4, en dessous de l’hôtel Ibis. www.rops-online.be Tél. : 0475. 25 99 99 (Benoît de Sauvage Vercour). Quand ? Du 18 au 21 octobre sur votre pc et votre téléphone de 8h à 20h.