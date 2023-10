Un superbe face-à-face au-delà des siècles entre deux sculpteurs qui n'ont jamais cessé d'explorer le corps humain et son architecture. Grand admirateur de Rodin (1840-1917), Gormley ne cherche pas la confrontation, mais bien un dialogue.

Il montre à nouveau une installation immense de 60 corps (tous moulés sur le sien), dans douze positions différentes et chaque fois en cinq exemplaires, en fonte massif. Critical Mass II fut créée il y a trente ans, en 1995. Dans la salle des expositions temporaires, on voit les corps amoncelés comme dans un charnier, d’autres corps sont accrochés par des câbles au plafond ou disposés, faces contre le mur. D’autres encore sont totalement repliés sur eux-mêmes.

L’installation se poursuit dans le jardin avec une suite de corps posés d’abord sur la cour au milieu des visiteurs, des corps semblant se lever peu à peu de la position foetale à celle debout, se dirigeant vers la Porte de l’enfer de Rodin. A l’heure des drames en Ukraine, en Israël, à Gaza, cette œuvre à la fois belle, tragique et méditative, créée pour rappeler la Shoah, procure une forte émotion.

Antony Gormley: COMPACT, 2017, Fonte, Vue de l’installation au musée Rodin © Agence photographique du musée Rodin - Jérome Manoukian

Gormley explique: « La raison pour laquelle Rodin reste une source essentielle d’inspiration et de renouveau pour la sculpture, c’est la manière dont il l’a libérée en associant des techniques et des matériaux à la fois anciens et modernes de façon extraordinairement prémonitoire. Par ses innovations, le père de la sculpture moderne est allé au bout de la liberté d’expérimenter, il a utilisé les nouvelles techniques de reproduction rendues possible à son époque par le développement industriel. Je considère Critical Mass II comme l’exemple le plus abouti de ma tentative de rendre la vie et sa place au corps dans l’art de la sculpture. »

Le corps-architecture

Dans le jardin encore, il faut lever les yeux sur le haut du mur mitoyen pour y voir une forme humaine, tout en transparence, faite de petites barres d’aluminium soudées. Et dans la galerie des marbres où se trouvent des corps émergeant de blocs de pierre sculptés par Rodin, Gormley a placé six figures filiformes, comme, cette fois, des corps réduits à l’essentiel.

Antony Gormley : CRITICAL MASS, 1995, Fonte, Vue de l’installation au musée Rodin © agence photographique du musee Rodin- Jerome Manoukian

Dans les salles du musée, étroitement mêlées aux sculptures et plâtres de Rodin, Gormley décline encore le corps humain ramené à des architectures de bloc en acier corten ou de fils de fer, de toutes les tailles, avec de nombreuses œuvres très récentes. Face à L’Âge d’airain de Rodin qui glorifie la beauté masculine, Gormley a placé un corps recroquevillé sur lui-même, composé de petits blocs en acier, comme une masse d’énergie concentrée. Dans les vitrines , mêlées encore à Rodin, de multiples petites oeuvres de Gormley vont jusqu’à ramener le corps à un « bunker ». Ses corps en polyèdres renvoient à la mélancolie de Dürer, mais aussi aux structures chimiques, en réseaux, qui sont à la base de la vie. Il y a un côté chromosomes dans ces oeuvres.

Dans de longues vitrines, Gormley expose encore près de 200 de ses carnets de dessins qui montrent la genèse de ses sculptures.

Avec Gormley, notre regard sur Rodin est renouvelé.

Gormley est bien connu chez nous, exposant régulièrement à la galerie Xavier Hufkens. Il fut révélé en Belgique par sa participation à la première biennale Beaufort à la Côte belge en 2003, quand il plaça des doubles de son corps, en acier, alignés comme une armée, sur la plage de Nieuport, que les marées recouvraient peu à peu. Il a aussi collaboré trois fois avec Sidi Larbi Cherkaoui, la danse étant tout autant que ses sculptures centrée sur cette interaction entre le corps et l’espace.

Antony Gormley, Musée Rodin, à Paris, jusqu’au 3 mars