De la naissance à la mort, de la solitude au vieillissement, Bill Viola a interrogé le temps, la conscience, le souffle, et nourrit ses questions des écrits des grands mystiques, en écho à Bosch ou à Giotto.

Bill Viola, 72 ans, né à New York en 1951, est un des pères fondateurs de l’art vidéo. Exposé partout dans le monde, c’est cependant sa première rétrospective seulement en Belgique qui s’est ouverte à la Boverie, à Liège, avec 18 œuvres magnifiques (une petite trentaine d’écrans et plus de deux heures pour visiter convenablement), choisies dans toute sa carrière, de 1992 à 2013.

Atteint par une grave maladie, il n’a plus pu créer d’œuvres nouvelles depuis sa superbe rétrospective au Grand Palais à Paris en 2014. C’est son épouse Kira Perov, directrice du studio Bill Viola et coautrice des œuvres de l’artiste, qui a choisi celles exposées à Liège en collaboration avec l’agence Tempora.

C’est elle aussi qui a opté à Liège pour une scénographie dépouillée à l’extrême, sans panneaux explicatifs, sans cartels autres que le titre de l’œuvre, mais avec parfois d’immenses écrans, afin que chacun puisse confronter librement ses émotions aux images de Bill Viola.

Bill Viola: Tristan’s Ascension ©crédit: Bill Viola Studio

De manière très émouvante, Kira Perov a rapporté pour l’ouverture de cette expo ce qu’elle considère comme la dernière déclaration de Bill Viola en juillet 2014 : “L’artiste d’aujourd’hui représente des choses invisibles. La base de mon travail est le doute, la non-connaissance, la perte de soi et les questions sans réponses. Cela participe à créer un état où jamais nous n’arrivons à destination, et par conséquent, à la liberté et à une forme de libération.”

L’eau et le feu

On découvre avec plaisir des œuvres rarement vues ou admirées déjà à Paris en 2014, comme la somptueuse vidéo pour Tristan et Isolde avec Tristan qui lévite sous une pluie averse. On découvre aussi l’immense installation de cinq vidéos (Going Forth by Day) couvrant tous les murs d’une salle comme les fresques dans une église toscane. On y voit le “déluge” comme un tsunami emportant toute une rue où cheminait l’humanité aperçue à l’écran précédent, et le “voyage” où un mort qui embarque vers l’autre rive de l’existence. Le titre est tiré du Livre des morts égyptien et représente le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance.

Bill Viola : The Greeting ©Crédit: Kira Perov, Bill Viola Studio

On découvre sa version d’Adam et Eve de Cranach, des vieillards inquiets de la déliquescence de leurs corps nus. Une vidéo projetée sur de grandes pierres (tombales ?) de granit donne à leur peau un aspect granuleux. On reste immobile devant les Dreamers, sept portraits de personnes immergées dans le lit d’un cours d’eau peu profond, se déplaçant au gré des légères ondulations. Elles n’ouvrent jamais les yeux et ne respirent jamais.

Bill Viola: The Dreamers ©Crédit: Kira Perov, Bill Viola Studio

Bill Viola est imprégné par les éléments fondamentaux : le feu et surtout l’eau. Il expliquait être tombé à six ans dans l’eau et avoir cru se noyer tout en y découvrant une beauté infinie. L’eau revient sans cesse dans ses vidéos, celle qui donne la vie, qui fait passage (le baptême, l’Achéron), le déluge meurtrier aussi.

Bill Viola agit en peintre, et en Sculpteur du temps, le titre de l’expo. Le temps dilaté, ou brusquement accéléré dans des moments d’explosion, donne une autre dimension à la peinture. Le son, aussi, est très important chez Viola, car il multiplie les effets de la peinture comme l’écho dans les églises de la Renaissance participait à l’extase des fresques.

L’art ancien

Bill Viola cherchait son inspiration dans la peinture ancienne (les Italiens de la Renaissance), dans les monastères tibétains du Ladakh, dans les philosophies bouddhiste zen, mystique ou soufie, créant des œuvres qui parlent de la naissance, de la vie, de la mort, revenant aux fondements même de la vie et de l’émotion.

En 2004, à la National Gallery de Londres, pour Passions, ses vidéos dialoguaient avec l’art ancien. On retrouve à Liège le magnifique Quintet of the Astonished, inspirés d’un tableau de Bosch (Le Christ aux outrages). Dans The Greeting, il s’est inspiré d’un tableau de Pontorno qui représente la rencontre de Marie et de sa mère. La suite de petites vidéos sur La chambre de Catherine est inspirée par la vie de Catherine de Sienne !

Les films de Bill Viola, toujours réalisés en étroite collaboration avec Kira Perov, sont des vrais tournages de cinéma. Avec mises en scène, décors et castings. Les cinq vidéos de Going Forth by Day, nécessitèrent 125 techniciens, spécialistes d’effets spéciaux, cascadeurs et constructeurs de décors et plus de 200 figurants !

Bill Viola: Fire Woman ©Crédit: Bill Viola Studio

Des liens anciens existent entre Bill Viola et la Belgique. C’est la RTBF, à l’époque où elle programmait les géniales Vidéographies (sous Robert Stéphane) qui fut une des premières à montrer Viola. En 2010, Bill Viola recevait le titre de Docteur Honoris Causa de l’Université de Liège. Il y eut aussi une profonde amitié avec Gérard Mortier. Bill Viola créa en 2002 pour le festival de la Ruhr, que Mortier dirigeait alors, Five Angels dans le gazomètre d’Oberhausen, parlant de la naissance, de la mort et de la résurrection, où chaque vidéo mettait en scène un plongeon ou le jaillissement d’un corps. Et ensuite, Mortier fut à la base du magnifique Tristan (Wagner) monté par Peter Sellars, un opéra où le seul décor était une longue vidéo époustouflante de Bill Viola. Le Fonds Mercator vient justement de publier un beau livre dirigé par Kira Perov entièrement consacré à cette œuvre et titré Bill Viola et le Projet Tristan.

Bill Viola rejoint ainsi la grande histoire de l’art. Il nous l’expliquait il y a douze ans : “L’art est là pour exprimer les sentiments. Il doit reproduire, chaque fois à sa manière, les grandes histoires de l’homme, les grandes expériences que l’humanité a connue, génération après génération. Chaque génération d’artistes doit repenser et refaire ces histoires et idées de l’humanité pour pouvoir mieux refléter le monde contemporain.”

Bill Viola, Sculptor of Time, La Boverie, Liège, jusqu’au 28 avril.