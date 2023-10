Satisfecit pour Brussels Art Auctions

Isabel Maenhaut et Philip Serck ont travaillé de concert en cette fin septembre pour proposer à leur fidèle public une vacation variée et classique où l’on trouvait de la porcelaine de Chine, de l’argenterie, des tableaux anciens, des objets de vitrine et de nombreuses œuvres picturales flamandes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. On commencera par un “punch bowl” à deux anses, en argent massif, poinçonné en Allemagne. Le lot a été vendu à 5 500 € plus les frais. Ensuite, on a obtenu 4 000 € plus frais pour un portrait d’homme en armure, sans doute du XVIe siècle, peint sur toile. Il s’agissait d’une main anglaise non identifiée. Le modèle portait les insignes de l’Ordre de la Jarretière. Voilà pour la partie ancienne.