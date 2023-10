Attention, Rothko peut totalement vous happer

Rothko est unique, bien loin des peintres expressionnistes abstraits de son époque et a fortiori du Pop Art qui suivra. Ses célèbres peintures sont comme des rectangles de couleurs sans bords distincts, de faux monochromes où on découvre de subtiles couleurs sous-jacentes. Elles vous attirent, vous absorbent, vous immergent.

Quasi personne n’a observé son lent et complexe travail dans le secret de son atelier. Il disait : “Je suis devenu peintre car je voulais élever la peinture pour qu’elle soit aussi poignante que la musique et la poésie. ”

Mark Rothko, Green on Blue (Earth-Green and White), 1956, 228,6 x 161,3 cm, The University of Arizona Museum of Art, Tucson © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 20…[année d’autorisation]

Laurent Busine, l’ancien directeur du Mac’s, nous racontait sa visite à la chapelle Rothko au Texas, où il s’assit sur un banc pour se laisser “happer” par ces grands tableaux couleurs prune, noire et violacé. Après ce qu’il croyait être vingt minutes d’extase et de méditation, il regarda sa montre : il était resté là, immobile, durant deux heures !

Suzanne Pagé, la directrice artistique de la Fondation et commissaire de cette exposition comme elle le fut déjà en 1999 de l’expo Rothko au musée d’art moderne de la ville de Paris, expliquait à Harry Bellet dans Le Monde : “Pour moi, c’est un artiste que chacun, tout le monde, partout, devrait pouvoir aborder. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Cette fameuse émotion donne accès à quelque chose de l’ordre de la transcendance. Parce que, comme il dit, il peint les émotions humaines fondamentales, la tragédie, la mort, l’extase. C’est universel, intemporel. Cette œuvre vous met face à vous-même. Je pense que l’on ne peut pas y échapper. D’abord parce qu’elle a quelque chose de très sensuel, jouissif, une séduction qui rend captif. Dans laquelle, il le revendique, il a mis le maximum de violence. On le perçoit très vite. Cela a à voir avec la condition humaine, ce drame qu’est la conscience que nous avons d’être mortels. ”

Débuts figuratifs

Subjugués par la beauté de ces tableaux, on ressent aussi comment Rothko répondait ainsi à l’injonction de Kafka qui demandait qu’une œuvre soit “la hache qui brise la mer gelée en nous. ”

Mark Rothko, Light Cloud, Dark Cloud, 1957, 169,6 x 158,8 ccm Modern Art Museum of Fort Worth © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 20…[année d’autorisation]

Le parcours chronologique occupe tous les espaces de la Fondation Vuitton, le grand vaisseau de verre de Frank Gehry.

Marcus Rotkovitch (son nom d’origine) naît à Dvinsk, dans l’Empire Russe, aujourd’hui, Lettonie, en 1903. Quatrième enfant d’un couple juif libéral, il est le premier de sa famille à recevoir une éducation religieuse. En 1913, il émigre à Portland, pour rejoindre son père parti trois ans auparavant. Il est inscrit à l’école primaire dans la classe destinée aux enfants émigrés. Il s’établit à New York en 1923 et suit des cours à l’Art Students League.

Le parcours démarre en sous-sol avec ses premières œuvres des années 30, dont son seul autoportrait (1936) où on le voit, mystérieux, portant des lunettes noires cachant son regard. On peut découvrir des toiles avec des scènes intimistes et des paysages urbains dont des scènes du métro new-yorkais.

Mark Rothko, Self Portrait, 1936 81,9 x 65,4 cm, Collection de Christopher Rothko © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 20…[année d’autorisation]

Rothko glisse ensuite vers des peintures plus symbolistes ou surréalistes, inspirées des mythes antiques à travers lesquels s’exprime, pendant la guerre, déjà, la dimension tragique de la condition humaine.

C’est à partir de 1946, que Rothko opère un tournant décisif vers l’abstraction dont la première phase est celle des Multiformes, où des masses chromatiques en suspension tendent à s’équilibrer. Progressivement, leur nombre diminue et l’organisation spatiale de sa peinture évolue rapidement vers ses œuvres dites “classiques” des années 1950 où se superposent des formes rectangulaires suivant un rythme binaire ou ternaire, caractérisées par des tons jaunes, rouges, ocre, orange, mais aussi bleus, blancs… Avec une luminescence qui vient de l’intérieur.

Devant un Rothko, il faut prendre le temps, avancer puis reculer, voir l’œuvre vivre, palpiter étrangement.

Matisse

Dans la même interview au Monde, le fils du peintre, Christopher Rothko parlait de la manière de peindre de son père : “C’est un travail extrêmement complexe. Mon père mélangeait différentes techniques, la tempera, l’huile, et peignait en couches si minces, à un degré rarement vu, que la moindre griffure, le moindre choc, peut abîmer le tableau, parfois définitivement. Cette façon de peindre en couches minces lui venait, je crois, des primitifs de la première Renaissance italienne, et surtout de Giotto. ”

Au rez-de-chaussée, on est subjugué par deux installations d’ensemble. Il rêvait d’investir des espaces entiers avec des oeuvres conçues tout spécialement pour le lieu.

Mark Rothko, No. 9/No. 5/No. 18, 1952, 294,6 x 232,4 cm © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko - Adagp, Paris, 20…[année d’autorisation]

En 1958, il recevait la commande d’un ensemble de peintures murales destinées au restaurant Four Seasons conçu par Philip Johnson pour le Seagram Building – dont Ludwig Mies van der Rohe dirigeait la construction à New York. Mais quand il se rendit compte de ce que ce serait d’exposer dans un riche restaurant, il racheta ses oeuvres et les offrît à la Tate à Londres par amour pour Turner. Neuf de cette série de peintures qui se distinguent des précédentes par leurs teintes d’un rouge profond et sombre, comme habitées par le drame de la Shoah, remplissent toute une salle de la Fondation.

En 1960, la Phillips Collection consacra au peintre une salle permanente, la première Rothko Room, étroitement conçue avec lui, qui est également présentée à Vuitton.

Rothko profondément impressionné par L’Atelier rouge de Matisse rêvait d’immerger le spectateur dans le tableau et la couleur : “Je veux créer un état d’intimité, une transaction immédiate. Les grands formats vous prennent en eux au point que l’on devenait cette couleur. ”

Même si Rothko connut vite la renommée aux États-Unis et en Europe (une exposition Rothko se tient à Bruxelles au début des années 60 déjà), sa peinture ne plaisait pas à tous. L’achat d’un beau Rothko par le MoMA de New York avait entraîné en guise de protestation la démission du directeur du comité d’achats qui s’y opposait farouchement.

Accrochés bas

Remarquez bien la scénographie : tous les tableaux de l’exposition sont accrochés bas avec des bancs devant, pour que chacun puisse mieux observer comment cette peinture bouge avec la lumière et vous porte dans un état de méditation devant le mystère qui est pour Rothko celui de la condition humaine.

Rothko expliquait : “à ceux qui pensent que mes peintures sont sereines, j’aimerais dire que j’ai emprisonné la violence la plus absolue dans chaque centimètre carré de leur surface.”

Si, depuis la fin des années 1950, Rothko privilégiait des tonalités plus sombres, des contrastes sourds, jusqu’à la série montrée à l’étage, des Black and Grey de 1969-1970, Rothko n’avait pourtant jamais complètement abandonné sa palette de couleurs vives, comme en témoignent plusieurs toiles de 1967 et le tout dernier tableau rouge demeuré inachevé dans son atelier.

Le parcours se termine par un ensemble étonnant de peintures, cette fois proches du minimalisme, de deux rectangles noirs, gris ou bruns, un ensemble conçu pour répondre à une commande de l’Unesco restée sans lendemain.

La Fondation a eu la belle de la présenter aux côtés des grandes figures de Giacometti, créant un environnement proche de ce que Rothko avait imaginé.

Vue de la salle finale, avec les tableaux de Rothko pour l’Unesco et les Giacometti ©Photo: D.R.

Si au début, Rothko mettait des titres à ses peintures, ceux-ci vont vite disparaître au profit de simples numéros, afin, disait-il, “d’éliminer tous les obstacles entre le peintre et l’idée, entre l’idée et le spectateur. ” Ce qui intéressait Rothko était “l’expression des émotions humaines fondamentales. ”

Le 25 février 1970, Rothko se suicidait à 66 ans avec des barbituriques. Quelques semaines plus tard était inaugurée la chapelle Rothko que l’exposition évoque en final. La Chapelle Rothko est l’expérience suprême où le temps s’arrête. Irradiée de lumière naturelle, haut-lieu de l’art contemporain, ouverte à toutes les confessions, petit espace octogonal, elle invite au recueillement et à la méditation. Aux murs, les 14 toiles monumentales et sombres de Rothko. Ces oeuvres n’ont évidemment pas quitté la chapelle pour aller à Paris : “On ne déménage pas la chapelle Sixtine”, dit Suzanne Pagé.

La conscience infinie d’être mortel est bien le fil de l’œuvre de Rothko qui le conduisit “de l’extase à la tragédie, ou l’inverse.”

Mark Rothko, Fondation Vuitton, Paris, jusqu’au 2 avril