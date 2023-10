Kehinde Wiley et la galerie des puissants d’Afrique

On y croise les portraits “en majesté” de onze chefs d’État africains dont une seule femme : Sahle-Work Zewde, présidente de la République d’Éthiopie. Ces onze tableaux monumentaux revisitent des portraits royaux ou aristocratiques européens des siècles derniers avec cheval se cabrant sur fond de nuages menaçants, sceptre, trône doré, canon, rose ou épée. Un apparat riche de dorures et de drapés que tout amateur de musée se souvient d’avoir forcément croisé à de multiples reprises dans les représentations issues des cours d’Italie, d’Espagne, de France, de Grande-Bretagne ou du Portugal, notamment.

À la manière des monarques de la Renaissance

Cette fois, ce sont les personnalités installées au sommet de divers États africains qui se donnent à voir au fil de ces onze portraits richement parés. Une provocation selon ceux qui pointent “l’insigne honneur” accordé à de véritables potentats. Une habile réflexion sur l’imagerie du pouvoir à travers les siècles, selon d’autres observateurs. Les couleurs des œuvres sont d’autant plus chatoyantes que la salle les accueillant, au rez-de-chaussée du musée du Quai Branly, est plongée dans la pénombre et jalonnée de murs tendus de noir.

Le portrait de Faure Gnassingbé, actuel président du Togo, réalisé par l'artiste afro-américain Kehinde Wiley et exposé au musée du Quai Branly - Jacques Chirac à Paris, 2023. ©AFP or licensors

Le visiteur y déambule des deux Congo au Sénégal, de l’Éthiopie à Madagascar, en passant par la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Nigeria et le Rwanda. Croisant ici un homme à cheval ; là, un décor qui simule un champ de bataille ; là encore, une scène presque printanière ou bucolique. Dans un éclairant making of, projeté dans une petite salle attenante, le peintre explique ses choix de mise en scène et les conditions dans lesquelles ont été réalisés les différents portraits. Le réseau d’amis et de connaissances africaines de l’artiste lui a donné plus aisément accès aux dirigeants francophones qu’aux anglophones du continent. À charge pour l’artiste de continuer à étoffer son “tableau de chasse” par la suite… Lui qui passe désormais une partie de l’année en terre africaine, entre le Nigeria, pays de son père, et le Sénégal, notamment.

La question de la majesté, réelle ou supposée, de ces onze dirigeants est balayée d’un simple revers de la main par l’artiste rappelant qu’il n’est “pas là pour juger leurs actes”, mais pour voir quelle œuvre classique ils ont choisi de détourner ou de reproduire pour s’y installer à leur tour. À une seule condition, impérative : le modèle et son entourage ne découvrent l’œuvre qu’une fois terminée et publiquement exposée. La primeur de l’ensemble a donc été réservée au public du Quai Branly. Et il faut bien reconnaître que certaines poses, certains choix (affublés d’un canon, d’un glaive, d’un trône doré ou d’une épée, en partie dissimulée) sont particulièrement éloquents et semblent en dire plus sur l’homme ou la femme concerné(e) que si l’Histoire les jugeait. Comme si l’inconscient de ces onze personnes puissantes nous parlait, malgré elles…

Et puisque l’exposition donne à voir le pouvoir et ceux qui l’exercent, le plus souvent, de manière absolue et sans partage, elle en dit long aussi sur l’imaginaire dont ils rêvent de s’emparer, l’image qu’ils aimeraient renvoyer. Les œuvres se révèlent alors dans leur cruelle beauté, dévoilant à la fois l’homme ou la femme politique, et sa propre caricature… L’ironie y gagne.

L’exposition “Dédale du pouvoir” est à voir au musée du Quai Branly, à Paris, jusqu’au 14 janvier.