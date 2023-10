Fragonard, Saint-Aubin et d’autres

C’est ce que fait Matthieu Fournier, en charge du département des tableaux anciens et modernes chez Artcurial. Après une vacation sympathique de tableaux et dessins anciens en septembre, le Parisien nous sort, pour la fin novembre, un catalogue des plus corsés. Il égalera en qualité, pour ce que nous en savons, ce que proposent les Britanniques. Fragonard, Saint-Aubin, Ricci ou Girodet-Trioson sont les quatre mousquetaires qui tireront la dispersion vers des sommets financiers, en offrant par ailleurs à l’Histoire de l’art des jalons supplémentaires.

Chroniqueur bohème

La toile la plus sympathique est sans nul doute celle de Gabriel de Saint-Aubin (1724-1780), peintre, bien sûr, mais dessinateur surtout et “chroniqueur bohème du Paris des Lumières”. Il était aussi féru des ventes publiques, sous Louis XV et Louis XVI. À défaut d’un appareil photographique, il croquait souvent au crayon, avec une vivacité de traits incroyable, les tableaux qui lui passaient sous les yeux. On les retrouve dans les marges des catalogues de ventes, ce qui a permis moult attributions dans les cent dernières années. La bibliothèque non littéraire de Jacques Doucet (ex Sorbonne-Paris-IV), en conserve des centaines, rue de Richelieu à Paris.

La toile de Saint-Aubin se nomme Vue de la Foire de Beson. On connaissait le tableau par une seule et unique gravure du même artiste datée de 1750 (année de ses débuts en gravure), conservée au Metropolitan Museum de New York. La scène représente une foule de gens acclamant les acteurs de la Comedia dell’Arte serpentant à cheval et en carrosse dans un brouhaha qui tient d’une fête flamande à la Breughel ou à la Teniers à la sauce rocaille. La scène est amusante, pittoresque. L’expert en fait un chef-d’œuvre. Bof. Une rareté oui.

"Vue de la Foire de Bezons", gravure réalisée par Gabriel de Saint-Aubin en 1750 conservée au Metropolitan Museum de New York. La toile originale fait partie de la ventre d'Artcurial à Paris. ©Metropolitan Museum of Art

Minotaure

Le tableau du vénitien Sebastiano Ricci date de son séjour à Londres en 1713. C’est une Dernière scène, remarquable en tous points, évocatrice de Veronese. Le tableau de Girodet-Trioson (1767-1824) est une effigie féminine d’une grande élégance. On y voit, assise, Mme Auguste-François le Lièvre, marquis de la Grange, née Nathalie-Victurienne, fille du prince de Beauvau-Craon. C’est le dernier tableau du maître, daté de 1824 ; c’est pourquoi il est inachevé.

Puis il y a le morceau de choix qui est une découverte. Il s’agit du Sacrifice au Minotaure datable vers 1765 et peint par Jean-Honoré Fragonard, sur une toile de 72 x 91 cm. La composition provient du susnommé Jacques Doucet, couturier célèbre et acquis à une de ses ventes de 1912 par l’aïeul du propriétaire actuel. C’est le seul lot dont la salle donne déjà une estimation. On parle de 4 à 6 millions d’euros.

Vente publique Où ? Chez Artcurial à Paris. Rens. www.artcurial.com. Le bureau de Bruxelles se trouve au 5 avenue Franklin-Roosevelt. vdetraux@artcurial.com. Quand ? La vente aura lieu le 22 novembre, en symbiose avec le nouveau salon “Fine Arts Paris & La Biennale”.