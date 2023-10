Hubert Le Gall : Le Lapin et le chapeau

guillement Hubert Le Gall est véritablement l’une de nos plus grandes signatures.

Pendant quelques jours encore, son travail est présenté à la galerie Mazel. Le bestiaire imaginaire qu’il nous livre ici rivalise de drôlerie et de fantaisie. Source d’inspiration inépuisable, l’humour joue un rôle central. Galeriste, Edouard Mazel nous rappelle qu’Hubert Le Gall est défendu par l’enseigne depuis son ouverture en 2010 : “Hubert Le Gall est véritablement l’une de nos plus grandes signatures. Nous le présentons dès que nous en avons l’occasion, notamment dans les foires auxquelles nous participons. Cela faisait plusieurs années que nous n’avions pu lui consacrer une grande exposition individuelle à la galerie. Et pour cause : l’artiste a dédié ses dernières années à des projets d’envergure exceptionnelle. Parmi les derniers temps forts de son parcours, une exposition de pièces réalisées sur mesure pour la Villa Kérylos (Beaulieu-sur-Mer), incroyable demeure construite au début du XXe siècle dans un style inspiré de la Grèce antique. Nous sommes heureux de pouvoir présenter un tout nouvel ensemble de pièces inédites en bronze patiné. C’est là une des forces de l’artiste : ne travailler qu’avec des matières nobles.”

Hubert Le Gall présente à Ixelles une douzaine d’œuvres créées pour l’occasion. Des bronzes espiègles et raffinés, du lampadaire à la jarre, en passant par des appliques murales. Autant de variations autour d’une seule et même figure volant la vedette : le lapin. Symbole de fertilité mais aussi de l’arrivée du printemps quand il est de Pâques, le lapin squatte la production d’Hubert Le Gall depuis 2016.

Hubert Le Gall, "Calisto", 2023, bronze patiné, 76 x 66 x 66 cm (détail) ©Hubert Le Gall et Mazel Galerie

Designer fabulateur

Créateur atypique, Hubert Le Gall produit ses pièces à contre-courant de la tradition. En design, il est d’usage de concevoir l’objet en prenant pour point de départ l’utilité qui lui est affectée. Hubert Le Gall opère en sens inverse : il imagine la scène, les volumes, le(s) protagoniste(s), le message… La fonction vient seulement dans un second temps.

Pièce phare de l’exposition, une paire de lampes intitulées Endymion et Diane. Avec ses bois de cerf se terminant en feuillage et son gros ventre aux allures de pomme, le premier incarne la figure d’Adam, indissociable du désir et du péché originel. Plus sage, Diane – bouquet de fleurs et délicieuses petites ailes – représente le féminin dans tout ce qu’il contient de douceur, de délicatesse. Au-delà de la finition extraordinaire, nous apprécions la dimension narrative. Chaque pièce raconte une histoire qui n’appartient qu’à nous d’amplifier comme bon nous semble.

Hubert Le Gall, paire de lampes « Endymion », 56 x 30 x 40 cm, et « Diane » 56 x 41 x 24 cm, 2023, bronze patiné, Éditions de 8 exemplaires ©L'artiste et Mazel Galerie

Autre coup de cœur, la lampe Gaspard. Ce n’est plus le lapin qui sort du chapeau ! L’animal – mi-breakdancer, mi-équilibriste – se change en magicien tirant d’un haut-de-forme une ampoule. La bonne idée ! L’œuvre convoque tantôt le souvenir de La Fontaine et de son lièvre un poil trop hardi, tantôt le texte de Charles Trenet. Ce lapin compléterait à merveille le Jardin extraordinaire et son bestiaire imaginaire. Un jardin que l’on découvre avec la gourmandise de l’enfance.

Hubert Le Gall. Sautes d’Humeur Sculpture et design Où Mazel Gallery, 22 rue Capitaine Crespel, 1050 Ixelles Rens. www.mazelgalerie.com Quand Jusqu’au 28 octobre, de 11h à 18h ou srdv.