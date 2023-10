La force de la tradition chez Horta

Le 16 octobre, la vacation commença par trois œuvres de Suzanne Cocq (1894-1979), que l’antiquaire Thibault Wolvesperges défend plus que d’autres, voire tout seul, encore que l’on en trouve parfois chez Cécile Opfergeld et son mari Bernard à Sortie 12, sur Walhain. Ici, les prix sont restés faibles, 550 et 360 €, pour un paysage montrant Esch-sur-Alzette et un double portrait de jeunes filles. Le troisième tableau, Lissewege sous la neige, ne s’est pas vendu à 400 €. Suzanne est la fille de Fernand, fameux bourgmestre d’Ixelles. Elle fut l’élève de Constant Montald et développa un style linéaire et presque naïf qui la rend très reconnaissable. Elle fut également une graveuse de grande qualité.