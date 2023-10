Parfums d’ateliers : Jean-Paul Riopelle en Provence

Un ami de Miró, Josep Lluis Sert, en fut l’architecte. Il conçut ce beau bâtiment blanc et fit, d’un domaine ceint par un parc tout boisé de pins d’Alep, un espace à ciel ouvert de sculptures en lequel cohabitent Chillida et Germaine Richer, Calder et Bury, tant d’autres belles pointures. Sans oublier le Labyrinthe de Miró et la Cour Giacometti parée de ses bronzes, dont son fameux Homme qui marche, de 1960.

À lire aussi

Devenu trop étroit vu les 13000 pièces de la collection, le domaine s’enrichira, fin juin 2024, d’un nouvel espace de 600 m², bâti en sous-sol pour ne pas dénaturer un site reconnu entre tous. Ce qui doublera quasi l’ancien module, riche déjà de 850 m² d’exposition.

Une rétrospective

Si, en raison de la rétrospective Riopelle, Parfums d’atelier, qui occupe la majorité des aires actuelles, une seule salle, celle dite de la Mairie, présente des trésors des Maeght – signés Bonnard, Chagall, Giacometti – son Chat et son Chien – Calder, Léger, Miró, Sam Francis, Riopelle –, les autres espaces sont dévolus au maître canadien.

Jean-Paul Riopelle (1923-2002) était un Québécois bon teint, franc-parler et mine avenante, qui respirait – comme ses peintures et sculptures – cette énergie qui lui donnait des allures de démiurge d’une abstraction devenue toujours plus foisonnante et presque anarchique avec le temps. Pour l’avoir connu, le temps d’un déjeuner bien arrosé avec son compatriote Gilles Vigneault, nous pouvons dire qu’il n’était pas un être de bois, qu’il transportait, transférait ses forêts légendaires à travers sa production plastique : peintures à l’emporte-pièce, ferventes et obsédantes, sculptures sans fignolage, lithographies véhémentes.

Orchestrée par sa fille Yseult Riopelle, cette rétrospective, venue à son heure, mêle le meilleur et le moins bon avec, à travers tout, le foisonnement créatif d’un homme qui allait à l’abordage de ses toiles, de ses sculptures, avec la foi d’une démesure qui était son être même.

Beau cadeau d’entrée de jeu, sa fille a réuni quelques carnets de dessins jamais montrés et les projets de décor pour la danse et pour Merce Cunningham, en 1967. De notables encres et aquarelles de 1946 soulignent, dès l’abord, combien Riopelle était un artiste habité par ses convictions, fussent-elles lignes et circonvolutions sur un papier. Et les couleurs de s’y emmêler mêmement.

Sensible aux anciennes civilisations

Un grand bronze de 1966 souligne, sans qu’il faille rien ajouter, la force que pouvait déployer un artiste cul et chemise avec la matière, le matériau. Sensible aux anciennes civilisations, Riopelle fit des séjours dans l’Arctique – une photo de 1977 témoigne – et ses huiles de 1977, Iceberg et Pangnirtung, montrent combien il y fut sensible. À leurs côtés, un ensemble de lithos de Matisse pour le livre de Georges Duthuit, Une fête en Cimmérie, montre comment les artistes savaient rendre un hommage circonstancié à des cultures loin de la leur. Des masques de la culture Yup’ik sont de la fête.

180 oeuvres et documents : la rétrospective est sans doute pléthorique, mais passionnante, apportant la preuve qu’un créateur inspiré n’abandonne jamais la partie, au risque de se répéter ou de dépasser les limites idoines. Riopelle a ainsi modelé la terre et divers animaux le rejoignent ici. Ce sont les siens, hiboux, aigle, singe, cheval, hippocampe même.

Il aima, années 1960, intervenir par la peinture et des collages sur de grandes lithographies et, en la salle Giacometti, réservée aux oeuvres des années 1950 et 60, épinglons Chevreuse, une grande huile de plus de trois mètres, une sorte de fresque très chromatique, hachurée par de puissants coups de couteau dans l’huile. Il recourut au dripping et l’anarchie de son coup de brosse ou de couteau fit florès.

À lire aussi

Et l’expo de se conclure sur une toile de sa compagne, un Champ, de Joan Mitchell (1925-1992).