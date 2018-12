Le 2 mai 1519, Léonard de Vinci (1452-1519) s’éteint à 67 ans, dans sa chambre au Clos Lucé, un château près d’Amboise, le long de la Loire, où il s’était installé trois ans plus tôt à l’invitation du roi François Ier. Le jeune Roi français (1494-1547), tout auréolé de sa victoire à Marignan en 1515 l’avait rencontré à Bologne après la signature du concordat avec le Pape où l’autonomie de l’Église de France fut accordée contre l’interdiction de la Réforme. Léonard de Vinci est alors invité en France. Quand il arrive au Château du Clos Lucé, il est déjà âgé. Il a traversé les Alpes accompagné de ses disciples Franco Melzi et Battista de Villanis. Et surtout, il apporte avec lui ses trésors les plus chers, qui sont aujourd’hui au cœur d’une polémique entre l’Italie et la France. Il a dans ses bagages La Joconde, le Saint-Jean Baptiste et la Sainte-Anne, trois trésors inouïs qui font la gloire du Louvre. Il amène aussi ses carnets, manuscrits et notes accumulés au long d’une vie. Il est accueilli à bras ouverts par le Roi et sa mère, Louise de Savoie. François Ier le nomme "premier peintre, ingénieur et architecte du Roi".

(...)