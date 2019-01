De fort belles nouvelles expositions à Kanal, en art et design, préparées par le Centre Pompidou.

Pour la troisième saison de son année de préfiguration, Kanal, à Bruxelles, a ouvert de nouvelles expositions très amusantes et intéressantes. D’abord celle sur le design qui envahit les anciens bureaux administratifs du garage Citroën. Bernard Blistène, le directeur du Pompidou, et son équipe ont su parfaitement exploiter les lieux et montrer avec l’aide du musée Adam de l’Atomium, un design complètement poétique et délirant dans ces locaux abandonnés.