Certes, le Covid-19 n’a pas disparu et tout le premier semestre 2021 sera encore marqué par la crise sanitaire. L’offre d’expositions et de nouveaux lieux à découvrir sera donc plus réduite et restera fragile car dépendant de l’évolution de la pandémie.

Toutes les suggestions que nous vous donnons sont donc à confirmer au moment où voulez y répondre: l’expo reste-t-elle programmée? Faudra-t-il réserver? Les voyages à l’étranger seront-ils à nouveau libres?