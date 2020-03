Si l’Africa Museum à Tervuren est fermé, ses chercheurs continuent de travailler en télétravail.

Cinq chercheurs étaient en mission au Congo (RDC) et ont pu rentrer en Belgique à temps. Le cas d’un chercheur en écologie forestière en mission en pleine forêt et injoignable est particulier: il a pu prendre le dernier vol de Brussels Airlines, mais il avait fallu lui envoyer un messager qui a dû effectuer une marche de trois jours pour le prévenir et lui dire de rentrer !

Quant aux 16 étudiants et chercheurs africains en séjour à l’Africa Museum, quinze sont restés eBelgique et font du télétravail. Les recherches menées à l’Africa Museum peuvent avoir une résonance neuve liée au coronavirus comme celles de Theodore Trefon, chercheur en sciences sociales concernant les pratiques (et leurs causes) de consommation de viande d’animaux sauvages en Afrique centrale et les dangers qui y sont liés. 75 % de toutes les maladies infectieuses émergentes sont zoonotiques (transmises par les animaux vers l’homme).

Signalons que pour les 60 ans de la RDC le 30 juin prochain, l’Africa museum prépare un événement autour de la rumba congolaise avec les artistes de la diaspora congolaise.