Arts & Expos Aki Kuroda, l'art de la peinture aux vertus de la vitamine C Aurore Vaucelle

Q uand il y a deux personnes dans une pièce, comme vous et moi, d’abord, on sent les tensions. Et puis, on se tourne vers les tableaux, et, alors, l’art apporte la troisième dimension”. La dimension de la rencontre, du dialogue. Ce dans quoi nous nous engageons. À écouter Aki Kuroda, la peinture n’est pas qu’en deux dimensions. Elle prend de l’épaisseur au voisinage des humains. La peinture n’a pas besoin d’explication, elle a besoin de conversation…