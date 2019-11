Il y a quelques années, quasi personne en Europe ne connaissait Al-Ula. Cela va changer. L’Arabie Saoudite et son sulfureux prince héritier Mohammed Ben Salman (« MBS ») veulent en faire un haut lieu du tourisme culturel mondial à l’instar de Petra ou Angkor, et parlent d’y investir entre 50 et 100 milliards d’euros.