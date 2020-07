En exergue du blog "Journal d’un photographe" d’Alain Keler, on peut lire "Que reste-t-il de notre mémoire si ce n’est une photographie". La question - sans point d’interrogation - se retrouve presque mot pour mot dans "Devant la douleur des autres" de Susan Sontag. Et pour cause, paru à la suite du 11 septembre 2001, ledit opus analysait l’impact de la photographie sur notre perception et sur notre mémoire des drames et conflits.