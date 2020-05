Réunis sous l’intitulé "Le Sacre de la Matière", les artistes convoqués nourrissent tous un rapport noble et singulier à la matière dans ce qu’elle a de plus authentique. Une approche directe du bois dans les totems de Jörg Bräuer ou les monoxyles de Kaspar Hamacher, du cuir dans le mobilier de Fabian von Spreckelsen et d’Anne Derasse, de la pierre dans les compositions de Sébastien Caporusso…