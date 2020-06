Conquistador dans l’âme, Arnaud Rochard (Saint-Nazaire, 1986) explore les fondements et les développements de techniques qui le passionnent. En tête, la gravure sur bois. Il retrace, à travers des œuvres extrêmement construites, tout le cheminement de la discipline séculaire. Présenté pour la première fois dans l’espace de Félix Frachon, le Français - qui vit et travaille à Bruxelles - livre des peintures, céramiques et monotypes composant le panorama exotique d’un voyage initiatique. Celui d’un retour à l’origine de la civilisation. Berceau fécond.