La même exposition arrive à Bruxelles à Tour&Taxis, enrichie de neuf nouvelles sculptures (notre photo montre l’œuvre de Duane Hanson W orker, un ouvrier d’un musée allemand). Rappelons que l’on y trouve le corps humain dans tous ses états, dans toutes ses tailles, créant souvent l’illusion troublante d’être vrai, vivant. Avec des artistes connus dans ce genre, de Duane Hanson et George Segal à Ron Mueck, et d’autres moins connus, de qualité plus variée. Des vidéos montrent la démarche différente de chaque artiste.