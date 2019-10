Art on Paper, c’est l’occasion de se (re)pencher sur le dessin, de constater à quel point il est présent et se réinvente ou démultiplie les innovations formelles, en croisant notamment la vidéo ou la performance. Déplacé en octobre, l’événement stimule aussi une première édition de la Brussels Drawing Week en collaboration avec près de 20 institutions, pour marquer à BOZAR et dans Bruxelles un temps fort dans l’agenda du dessin contemporain européen.

Connaissez-vous le travail de l’artiste belge Joris Van de Moortel? C’est l’un des artistes exposés à Art on Paper, où l’on découvrira ses saisissantes œuvres d’encre et d’acrylique, combinées à différentes techniques de collage. Représentant tantôt un corps humain dont la lisseur de la peau est striée par un amas de détritus, tantôt une accumulation de ruines urbaines éclairées par des projecteurs de théâtre, l’artiste met en scène un monde surchargé et vertigineux, parfois punk et post-industriel.

En parcourant les allées du salon, vous découvrirez notamment les œuvres de Denitsa Todorova, qui explore les possibilités du graphite, travaillant l’image en couches successives et en surimpressions qui offrent un regard volontairement ambigu sur le monde, juché quelque part entre le figuratif et l’abstrait. Plus loin, vous serez happés par les dessins de Jacqueline Mesmaeker, connue pour un travail interdisciplinaire qui combine l’illustration, le film et la photo, souvent ancré dans des références littéraires.

Pour explorer les nombreux dialogues engagés entre le dessin et la vidéo, Art on Paper propose de rencontrer le travail d’Alice Anderson, dont les dessins sont rythmés par divers mouvements, ou encore de visionner un film de Keren Cytter, qui conjugue dessin et vidéo avec maestria.

Ces quelques artistes ne constituent qu’une petite poignée des exposants présents : Art on Paper fait partie des principaux événements consacrés au dessin contemporain en Europe et s’associe à près de quarante galeries pour offrir un panorama large de la création actuelle à travers un parti pris de présentation fort : le solo show. Proposé et mis en scène par chaque galerie, ce mode de présentation privilégié fait partie intégrante de l’ADN du salon et permet notamment de découvrir - de manière plus large, plus précise et intime - le travail et la démarche de chaque artiste.

Cette plongée dans l’univers du dessin contemporain se prolonge donc durant toute la Brussels Drawing Week : une série d’expos, ateliers ou rencontres parallèles se déroulant dans une vingtaine d'institutions, d’écoles et de centres artistiques bruxellois. Parmi celles-ci, citons l’exposition « Automagisch » de Timo van Grinsven au Botanique, « Territoires » - 40 ans de dessin à La Cambre - à l’hôtel van de Velde mais également l’exposition « Habiter l’intime » à la Fondation Thalie qui présente, quant à elle, entre autres, des oeuvres de Louise Bourgeois, Jean Dubuffet, Wim Delvoye, Franz West et Dan Perjovschi.

Pointu, mais ouvert à tous

Art on Paper vous invite à découvrir certains des artistes les plus avant-gardistes du moment et à vous intéresser à un travail de niche – parce que ces œuvres puissantes peuvent tout à fait intéresser les néophytes autant que les exégètes.

L’événement peut compter sur la personnalité de son commissaire Bas Hendrikx, directeur artistique et fondateur du Kunsthalle Amsterdam, pour poursuivre son rôle d’éclaireur initié depuis sa fondation. Son parti pris? Montrer comment le dessin peut faire l’objet de multiples réinterprétations au contact d’autres médiums. A ce titre, il propose l’espace « Oasis », fruit d’une collaboration unique entre l’artiste Lore Vanelslande et Masureel Art Factory autour du papier, du papier peint et à travers le regard de l’artiste qui réagence des motifs, des géométries et des symboles connus.

Art on Paper, c’est un salon à taille humaine, qui se découvre en prenant le temps et qui permet une proximité réelle avec le travail des artistes.

Art on Paper, 25-27 octobre 2019, BOZAR, Bruxelles