"Magritte s’excuse, il n’a pas pu venir", glisse Xavier Canonne comme pour donner le ton de sa présentation de L’image révélée, l’exposition consacrée aux photographies et films du peintre surréaliste. Une exposition importante dont il est le commissaire et que le public belge peut enfin voir au Musée de la Photographie à Charleroi après ce qui s’apparente à une tournée de star à Taiwan, Hong Kong et Melbourne.