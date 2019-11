Au Centre Keramis à La Louvière, très belle exposition de Bai Ming, grand céramiste et peintre chinois.

Les artistes chinois actuels sont partout, mais peu réussissent comme Bai Ming à marier la tradition chinoise de la céramique et l’art contemporain. Une très belle exposition de ses oeuvres s’est ouverte à La Louvière au Centre Keramis.

Il est né en 1965 à Yugan, près des anciennes manufactures impériales de porcelaine de Jingdezhen. Sa date et son lieu de naissance ont sans doute déterminé sa singularité. Après une formation en peinture à l’académie des Beaux-Arts de Pékin, il se passionne pour la céramique et l’héritage de la tradition chinoise tout en pratiquant en parallèle, la peinture, le dessin à l’encre sur papier, ou à l’encre combinée au thé, ou à la poudre d’encens, et plus récemment une étonnante peinture à la laque.

Né juste avant la révolution culturelle qui a voulu détruire le patrimoine ancien, nourri aussi par les philosophes chinois chers à son père, il veut, par son art, rappeler ce patrimoine séculaire de la Chine. Son art consistera alors à marier « une tradition réinterprétée » et « une modernité inventée » comme le dit Christine Shimizu, la commissaire de cette expo.