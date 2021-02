Une exposition autorisée par Banksy aura lieu du 25 mars au 22 mai à Bruxelles. C'est la première fois que la collection sera réunie en une seule et même exposition.

C'est la Deodato Arte Gallery Brussel qui aura l'honneur d'accueillir l'expo entre le 25 mars et le 22 mai. Si vous y passez, vous pourrez observer les plus célèbres œuvres de l'artiste, comme Flower Thrower ; Love Rat ; No Ball Game ; Queen Mary et Napalm.

Cette fois-ci, l'exposition est donc autorisée par Banksy. Pour rappel, une exposition avait été organisée à Bruxelles il y a maintenant deux ans sans l'autorisation de l'auteur. La future exposition ne présentera que des œuvres certifiées Pest Control, la seule autorité d’authentification que reconnaît Banksy.