L'artiste Banksy a publié un nouveau dessin sur Instagram, en réponse à la mort de l'Afro-Américain, George Floyd, asphyxié par un policier blanc au cours de son arrestation à Minneapolis.



Sur ce dessin, l'on peut voir un cadre contenant la photo d'un homme noir, posé à côté d'une bougie dont la flamme est en train de brûler le drapeau américain.

Le street-artist, dont l'identité est toujours secrète, a accompagné son post d'un message où il dénonce, lui aussi, les violences policières sur fond de racisme qui gangrènent les Etats-Unis depuis toujours.



"Au début, j'ai pensé que je devais juste la fermer et écouter les personnes noires s'exprimer à propos de ce problème. Mais pourquoi ferais-je ça? Ce n'est pas leur problème, c'est le mien. Les personnes de couleur ont été lâchées par le système. Le système blanc. Comme une fuite dans le tuyau d'un appartement qui inonderait les personnes vivant en-dessous. Ce système défaillant fait de leur vie un enfer. Mais ce n'est pas leur boulot de réparer. Ils ne peuvent pas puisqu'ils ne peuvent pas avoir accès à l'appartement du dessus. C'est un problème blanc. Et si les blancs ne le réparent pas, quelqu'un devra aller en haut et défoncer la porte."



Banksy est connu pour ses engagements très tranchés sur plusieurs sujets de société. Il n'hésite d'ailleurs pas à exprimer son avis, souvent de manière satyrique, à travers ses dessins qui font généralement le tour du monde.

"Je n'ai jamais rien vu de pareil de toute ma vie. Je n'ai jamais vu une résistance si puissante et si diversifiée à la fois. Ce n'est pas une protestation, c'est une révolution", conclut-il.