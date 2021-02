Bicentenaire de la mort de Napoléon: une exposition inédite pour les experts mais aussi pour les curieux! Arts & Expos Christian Laporte

© AFP

Le 5 mai 1821, Bonaparte décédait en exil à Sainte-Hélène. Ce bicentenaire donne lieu à une Année exceptionnelle en France. Plusieurs ouvrages sont déjà sortis - on y reviendra -, mais la Belgique et plus précisément Waterloo dont la bataille précipita la chute de l’Aigle impérial ne seront pas en reste.