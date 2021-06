En février dernier, à la surprise générale, le secrétaire d’Etat à la politique scientifique Thomas Dermine (PS) nommait Bruno Verbergt comme nouveau directeur ad interim au musée d’Art et d’Histoire à Bruxelles (le Cinquantenaire). Cette fois, l’Etat plaçait à la tête du musée un manager culturel de crise et non plus un scientifique venu du sérail.

« Mon avantage, nous dit-il, est d’être arrivé de l’extérieur. Déjà comme simple visiteur, je voyais tout ce qu’il y avait à faire. Ce musée a des richesses formidables : 500000 objets dans ses collections, 20000 m2 d’exposition. Il pourrait approcher les plus grands musées du monde comme le Rijksmuseum, le Louvre, le British museum, c’est notre grand musée national, mais on voit d’emblée qu’il a 30 ans de retard par rapport à ce qui se fait aujourd’hui dans des musées équivalents. »

Voilà douze ans que le musée n’a plus de directeur général nommé et voit à sa tête se succéder des directeurs ad interim qui n’ont pas les pouvoirs d’un directeur nommé. Il faudra encore attendre la nomination préalable à la fin de cette année d’un nouveau président de la politique scientifique (Belspo) pour qu’on puisse enfin procéder à la nomination des directeurs des dix établissements scientifiques fédéraux dont six n’ont que des directeurs ad intérim à leur tête !