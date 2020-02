Elle est chinoise installée à Brooklyn. Il est japonais et son cadet de 5 ans. Avant de le rencontrer, jamais elle n’aurait imaginé pouvoir vivre avec un homme plus jeune qu’elle : "En tant que femme élevée en Chine, je pensais que je ne pourrais jamais aimer que quelqu’un de plus âgé et de plus expérimenté que moi, quelqu’un qui serait mon protecteur et mon mentor. Puis j’ai rencontré mon compagnon actuel, Moro, qui a 5 ans de moins que moi…"