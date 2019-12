Loin de l’image surannée qu’il traînait de par le passé, le musée actuel n’a plus rien d’assommant.

Conscient des enjeux éducatifs, il relève de nouveaux défis et réserve une attention toute particulière aux plus jeunes visiteurs. Au programme ? Dispositifs ludiques, narratifs et pédagogiques, qui aiguisent le sens de l’observation, attisent la curiosité, stimulent l’imagination…