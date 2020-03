Paul Dujardin, directeur de Bozar, répond à la crise et accélère la transition de la culture vers le digital.

Le vendredi 13 mars, le gouvernement décidait la fermeture des lieux culturels dont Bozar. Le paquebot Bozar avec ses 400 collaborateurs et ses 750 partenariats les plus divers. Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles qui depuis le début de la saison avait déjà accueilli plus de 500000 visiteurs en particulier grâce aux succès de ses expositions Brancusi et Keith Haring et de ses concerts.