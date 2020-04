C’est malheureusement une évidence : les lieux culturels seront les derniers à pouvoir rouvrir leurs portes au public. Quand ? C’est la grande inconnue. Qui charrie son lot, légitime, de questions et d’inquiétudes. Déjà fortement fragilisé par les mesures de confinement – une enveloppe de 8,4 millions d’euros a été débloquée par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) –, le secteur culturel, et plus particulièrement les arts vivants, risque d’être encore durement frappé lorsque celles-ci auront été levées progressivement et que le cours de la vie “normale” reprendra peu à peu.