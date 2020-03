Des artistes, nos journalistes... partagent une sidération artistique, une épiphanie culturelle, une révélation qui les a marqués, touchés au coeur.

Il m’est difficile de choisir une œuvre en particulier ; il y en a tant qui m’émeuvent. Mais, ces dernières années, j’en reviens sans cesse aux estampes japonaises. J’en choisirais deux de la série Shokoku Taki Meguri (Le tour des cascades de province) de Hokusai : la cascade Kirifuri et les chutes d’Amari. (1833-1834)

La simplicité limpide apparente (?) de ces deux estampes m’apaise et, dans le même temps, elles me ramènent à mon Japon adoré. La puissance indicible et écrasante de la nature face à l’homme minuscule ; la croyance en l’animisme : la vie qui se dégage de l’eau, des arbres, des plantes, de chaque anfractuosité, de chaque rocher - on dirait qu’il y a davantage de vie dans ces rochers que dans l’homme qui est représenté. L’énergie spirituelle de la nature et sa force rédemptrice.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous semblons dépendre des limites que la nature nous impose. Nous vivons dans des structures qui peuvent être anéanties en quelques secondes. Il y a déjà un moment que je sens qu’il se passera (qu’il doit se passer) quelque chose. Comme si une ampoule allait exploser au moment où j’allume la lumière, ou que deux voitures allaient entrer en collision au moment où elles se croisent à ma hauteur.

Trop de tout et pas assez du reste. Sans cesse être en quête de nouvelles expériences et de nouvelles sensations. Faire des choses. Être en route. Toujours plus éphémère, toujours plus fugace. Regarder de haut et ne plus voir. Lever les yeux mais ne pas regarder

Je pensais que ce serait une guerre, une bombe qui remodèlerait tout. La moitié de l’Humanité rayée de la carte et puis tout à reconstruire. Parfois cela semblait presque être un espoir. Naïf et pervers, naturellement, parce qu’il doit aussi y avoir moyen de faire autrement, en évitant toute cette souffrance humaine. Mais nous sommes tellement lents, mon bon Monsieur, et il y a tant de décisions qui sont prises pour protéger l’argent des 1 %.

Ce qui nous procure une suspension du temps, imposée, non désirée, s’est avéré être un virus. Nous attendons apeurés, confinés, et nous ne pouvons pas nous empêcher de faire le bilan et de réaliser à quel point nous devenons fragiles lorsque nous sommes contrariés dans notre liberté de mouvement et nos droits acquis.

Serons-nous plus forts que nous le pensons et parviendrons-nous à accélérer la transition, une fois que le virus sera sous contrôle, où allons-nous très vite reprendre nos mauvaises habitudes ?

Je suis positif. Il n’y aura pas de retour en arrière : je pense que nous en sortirons meilleurs et que nous parviendrons à nous regarder plus profondément dans les yeux. Avec plus d’empathie envers ceux qui ont dû fuir, notamment à cause de ce que nous faisons à la nature. De braves gens, intelligents, dont la voix se fera mieux entendre. Je rêve tout haut ; c’est mon métier.