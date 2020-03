Des artistes, nos journalistes... partagent une sidération artistique, une épiphanie culturelle, une révélation qui les a marqués, touchés au coeur.

J’étais déjà captivé depuis longtemps par l’œuvre du merveilleux peintre Vittore Carpaccio lorsque je vis pour la première fois Jeune chevalier dans un paysage et cela me coupa le souffle.

Carpaccio appartient à ce petit groupe de peintres mystérieux à l’œuvre rare qui peuvent nous stupéfier tout au long de notre vie.

La suite de peintures qu’il a réalisées pour la Scuola di San Giorgio à Venise est célèbre. Dans une série de scènes magnifiques, il nous révèle un monde inoubliable où les nuages et les arbres se répondent, où les personnages avec leur élégance irréelle sont comme éthérés et où un saint Georges plein de grâce tue un dragon plein de style.

L’œuvre de Carpaccio est disséminée dans le monde entier et vous pouvez voyager pendant des années avant d’avoir tout pu voir.

Le portrait du Jeune chevalier dans un paysage se trouve à Madrid au musée Thyssen Bornemisza. Une peinture d’une luminosité, d’une transparence, d’une légèreté sans pareille et pourtant remplie de détails difficiles à comprendre, et plongée dans l’obscurité des symboles.

C’est le premier portrait en pied de l’histoire de l’art européen, réalisé dans la "ligne claire flamande". Le chevalier se tourne à moitié vers nous, enveloppé d’une armure légère et élégante. Il rayonne de finesse et de richesse intérieure. L’armure sur sa jambe droite – à gauche pour nous – laisse deviner, enfermée, une jambe fragile et féminine. Ses séduisants cheveux blond vénitien encadrent son béret noir. Il a la main posée sur le pommeau de son épée comme s’il était sur le point de tirer celle-ci de son fourreau, mais ce geste contraste avec son regard si méditatif. En réalité, il ne prend que la pose.

Au milieu des fleurs à ses pieds, magnifiquement peintes, on lit le texte "Malo Mori quam foedari", "Plutôt la mort que le déshonneur". Devant cette devise court une hermine blanche symbole de pureté. Est-elle la virginité de ce chevalier androgyne ? Ou est-il déjà mort pour conserver sa pureté ? L’épée devra-t-elle rester pour l’éternité dans son fourreau ?

Que nous disent ces lys blancs ? ce petit chien maladroit ? la cigogne sur le toit et les oiseaux sur un chêne qui n’a plus que quelques feuilles ?

Derrière lui se tient son double qui symbolise le chevalier quand il vivait encore. Dans le ciel se battent ,mêlés l’un à l’autre, un faucon et un héron. Tout est d’une beauté hors du monde, mais le mystère demeure en pleine lumière, intact. Rien n’est plus prenant qu’une énigme en pleine lumière, c’est l’énigme de la peinture sublime.