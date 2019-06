Figure emblématique de la littérature jeunesse, chevelure au vent, ongles crasseux et bouille chiffonnée, "Struwwelpeter" s’est fait recoiffer par une fourchette d’illustrateurs de renom, dont les Belges Anne Brouillard, Kitty Crowther et Claude K.Dubois. De quoi redonner un coup de jeune à l’insupportable, et surtout insoumis, petit Pierre qui refusait de se faire couper les cheveux et les ongles.

