Formidable exposition à la galerie Xavier Hufkens de Daniel Buren. Rencontre avec un artiste majeur depuis 55 ans.

Ses bandes verticales alternées blanches et noires de 8,7 cm de largeur ont fait le tour du monde. Dans l’architecture des musées, sur des colonnes, dans l’espace public. Elles sont devenues une institution et la marque de fabrique de l’artiste. En 55 ans, Daniel Buren a réalisé près de 3000 expositions et plus de mille installations « in situ » partout dans le monde.

Depuis 55 ans, il investit le champ artistique et l’interroge. La fonction des bandes qu’il place- ce qu’il appelle son "outil visuel" -, est de révéler les caractéristiques du lieu qu’elles investissent. Elles permettent de regarder d’un œil neuf l’architecture et l’environnement.

Nous avons longuement interrogé cet artiste français majeur, né à Boulogne-Billancourt en 1938, à l’occasion de sa magnifique exposition à la galerie Xavier Hufkens à Bruxelles (107 rue St-Georges, Ixelles, jusqu’au 22 mai).