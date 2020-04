Vendredi, la Première ministre Sophie Wilmès détaillera les premières étapes d’un plan de déconfinement progressif de la Belgique. Les musées sont très inquiets d’être oubliés.

D’autant que les premières indications sur le projet préparé par les experts pour le gouvernement indique qu’on commencerait par l’économique et que le culturel serait renvoyé à plus tard, sans date encore, et avec une demande à celui-ci de réfléchir à des procédures de mise en place du déconfinement.

Or, si pour les cinémas, salles de spectacles et de concerts, la réouverture sera hélas - bien plus complexe, pour les musées ce sera simple et ils sont prêts à le faire au plus tôt.

De nombreux musées se sont concertés tout ce début de semaine pour aboutir à la rédaction d’une lettre ouverte (ou plusieurs s’ils ne s’entendent pas tous) à Sophie Wilmès et aux autres ministres compétents.