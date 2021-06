Au centre de Bruges, à la Sint-Maartenplein, vient d’être installée Danse macabre, oeuvre d’une inquiétante et belle étrangeté : un carrousel de 12 m de diamètre et 4 m de haut, mais entièrement gris, statique, silencieux, comme pétrifié par on ne sait quelle éruption volcanique. A moins que ce ne soit le Covid qui ait frappé et que ce carrousel signifie que « la fête est finie ». Le temps y semble figé, le moteur s'est arrêté et toute gaieté a disparu.