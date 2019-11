New York, les années 80. Génération underground. Une période marquée par une énergie créative débordante mais aussi par une grande précarité économique. Sur fond de conflits socio-culturels, le VIH fait des ravages… plus encore au sein de la communauté gay. C’est dans ce contexte mouvementé qu’évolue David Wojnarowicz (Red Bank/New Jersey, 1954 - New York, 1992), photographe, vidéaste, musicien, peintre, théoricien et écrivain.