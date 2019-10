Visiter l’Abbaye de Villers, à une trentaine de kilomètres seulement de Bruxelles, c’est aussi participer à son incroyable offre culturelle. Un lieu enchanteur classé « Patrimoine exceptionnel de Wallonie » à découvrir ou redécouvrir sans plus tarder.

Si les jardins de l’Abbaye de Villers sont d’exception et drainent – en haute saison – de nombreux visiteurs, le site de l’ancienne Abbaye cistercienne propose à son public une foule de rendez-vous incontournables tout au long de l’année.

De la vie en permanence à l’Abbaye de Villers

Les amateurs d’expositions, de concerts et de spectacles seront comblés. Tout autant que les épicuriens se baladant entre le vignoble et la micro-brasserie de l’Abbaye où ses quatre bières bio sont brassées in situ de manière artisanale.

Ce n’est pas tout : animations familiales, visites guidées à la découverte des plantes médicinales, ateliers du sentier méditatif et une boutique achalandée de produits locaux… sont autant de bonnes raisons pour rejoindre les 160.000 visiteurs annuels de l’Abbaye en quête de divertissement, de dépaysement et de spiritualité.

Une expérience unique de visite augmentée

© Abbaye de Villers la Ville



C’est aussi accompagnés d’une « ardoise » que nous pouvons découvrir l’un des plus beaux sites architecturaux d’Europe. Véritable tablette multimédia à réalité augmentée, l’ardoise permet de remonter le temps, de donner vie au patrimoine disparu, de reconstituer les lieux historiques dans leurs moindres détails (par exemple : le chœur de l’église tel qu’il était au Moyen Age) et même d’introduire des personnages imaginaires issus du passé dans l’architecture actuelle !

Les évènements à venir... Et à ne pas manquer !

La saison musicale

Une programmation haute en couleurs pour soutenir les jeunes artistes montants : c’est l’engagement sociétal de l’Abbaye de Villers.

En plus, pour la première fois cette année, l’Abbaye de Villers a composé une formule abonnement pour découvrir sa saison musicale.

Au programme : la jeune Sarina – une voix de légende –, l’univers décalé et 50’s des Jukevox, la folk irlandaise de McGintry & Keegan et, enfin, le one woman show de Florence Mendez.

Abonnement des spectacles de la Cave du Moulin : 50 € / 4 spectacles

https://shop.utick.net/?pos=VILLERS&module=CATALOGUE

Une nocturne en famille au temps de la Révolution

Le samedi 19 octobre en soirée aura lieu la sixième chasse au trésor de l’Abbaye de Villers. Ambiance chaleureuse, lampes de poches aux mains des promeneurs et brûlots autour de l’Abbaye : le décor est planté pour ce nouveau bond dans le temps. L’occasion pour petits et grands de résoudre énigmes et épreuves au crépuscule de la nuit en pleine Révolution française !

Samedi 19 octobre / de 18h à 22h / durée estimée du jeu : 1H30

https://www.villers.be/fr/chasse-tresor

L’expo Digital contemplation

Du 26 octobre au 11 novembre prochains, l’Abbaye tissera des liens entre l’art digital et le patrimoine créant autant de résonnances entre le passé et l’époque contemporaine.

A travers des expériences immersives et interactives, adultes et enfants sont conviés à une véritable flânerie renouvelant les codes esthétiques.

Stéphanie Laforce, Kika Nicoleta, Raphaël Vens, Mike Verlinden et Cédric Dermience sont les artistes invités de cette deuxième édition de l’exposition conçue par Numeric’Arts.

L’exposition est accessible durant les heures d’ouverture de l’Abbaye du 26 octobre au 11 novembre

https://www.villers.be/fr/digital-contemplation

Johnny Hallyday par Daniel Angeli

© Abbaye de Villers la Ville



Autre rendez-vous phare de cette programmation : l’hommage photographique rendu à cette légende de la chanson française par celui qui est devenu son ami et photographe privé. Une quarantaine de ses clichés s’exposent à l’Abbaye.

Une exclusivité en Belgique ! L’œil du photographe s’est posé sur l’idole en concert, sur des tournages de films et de clips ou dans moments plus intimes. Plus qu’un hommage grandiose, c’est une façon de rendre Johnny Hallyday éternel au cœur des pierres séculaires.

L’exposition est augmentée d’une quarantaine d’autres portraits de célébrités vues par Daniel Angeli dans la cave romane.

L’exposition est accessible durant les heures d’ouverture de l’Abbaye du 15 novembre au 1er mars

https://www.villers.be/fr/expo-johnny-hallyday

Un spectacle de cirque équestre et théâtral sous chapiteau

A*Bois emmène les spectateurs dans un voyage au cœur de la forêt, de ses bruits, de ses mystères. Sous la toile d’un chapiteau (chauffé), cinq acrobates-cavaliers-voltigeurs, deux musiciens et deux chevaux content une fable joyeusement « cirquée » qui mêle le cheval à la musique, au théâtre et au cirque. Un spectacle familial et poétique qui célèbre la nature et le vivant et qui pose la question de la place qu’ils peuvent avoir dans nos vies d’hommes.

Création présentée par la Cie Tempo d’Eole en coproduction avec les Baladins du Miroir

SPECTACLE TOUT PUBLIC

Vendredi 20 décembre à 20h – Samedi 21 décembre à 15h et 20h – Dimanche 22 décembre à 15h – Jeudi 26 & vendredi 27 décembre à 15h et 20h

- réservations et préventes https://www.villers.be/fr/agenda

REPRESENTATIONS SCOLAIRES

Mardi 17 décembre à 10h et 13h et le mercredi 18 décembre à 9h30

- uniquement sur réservation auprès de Tempo d'Eole ASBL (+32)473 40 31 38

En pratique

L’Abbaye est accessible au public toute l’année :

- en haute saison (du 01/04 au 31/10) > de 10h à 18h

- en basse saison (du 01/11 au 31/03) > de 10h à 17h

Envie de revenir régulièrement ?

Pensez au « Pass » annuel : https://www.villers.be/fr/pass-abbaye

Pour toute info complémentaire & s’inscrire à la newsletter : https://www.villers.be/fr