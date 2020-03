Le Bam expose deux siècles de vie artistique à Mons avec des points forts: Cécile Douard et Nervia.

Comme pour justifier un peu plus son titre de capitale de la Culture en Communauté française, le Bam (Beaux-Arts de Mons) propose de parcourir deux cents ans d’art dans la ville, de 1820 à 2020, à travers 150 oeuvres.

Il a demandé à Denis Laoureux, professeur à l’ULB, la tâche délicate de faire un choix parmi les artistes possibles. L’ensemble est par nature hétéroclite et inégal mais montre que Mons a joué pendant ces décennies un rôle important. Dès le début du XIXe siècle, ce fut la seule ville belge avec Bruxelles, Gand et Anvers à posséder une académie pour former les artistes, un musée pour acquérir les oeuvres et un salon tous les trois ans, pour les vendre.