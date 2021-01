De quand date la chaise sur laquelle vous posez vos fesses ? Arts & Expos Aurore Vaucelle

© © DesignMuseumBrussels ©LinoPhotography

Êtes-vous déjà allé visiter l’ADAM ? L’Art and Design Atomium Museum ? Non ? Ce n’est pas grave, il a juste changé de nom : c’est le Design Museum Brussels désormais. Qui, cherchant à revenir à ses fondamentaux, propose une exposition consacrée au design belge. Une expo pédagogique qui crée des ponts et des discussions entre les nombreux objets sortis tout droit de l’imagination des architectes et designers du plat pays. On s’explique.