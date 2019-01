Isi Fizman est décédé inopinément le 8 janvier à Uccle où il résidait. Il avait 80 ans et était une figure mythique et atypique de l’art contemporain. Diamantaire, né à Anvers en 1938, il s’intéressa à l’art contemporain dès les années 60 et 70, autour de la galerie Wide White Space d’Anvers dirigée par Anny De Decker et Bernd Lohaus. Il fut un des premiers à suivre James Lee Byars mais aussi Panamarenko, Joseph Beuys et surtout Marcel Brootdhaers dont il fut le grand ami et collectionneur avec Herman Daled, autre figure légendaire de l’art contemporain en Belgique.