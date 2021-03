La couverture m’avait happé. D’un coup. Un long ruban de bitume fendant une étendue désertique sans autre relief que ces buissons épars punaisés dans la rocaille. Une route sans marquage, s’élançant à perte de vue. Une ligne d’horizon rectiligne, parfaite. Un noir et blanc contrasté, aux noirs charbonneux et aux nuances de gris innombrables. Ce paysage austère, hostile, je l’ai pourtant d’emblée trouvée rassurant, familier. Quelque chose dans ce dépouillement m’interpellait et m’indiquait qu’il y a là quelque chose susceptible de m’intéresser et qu’il faut explorer affaire cessante. Comme si ce condensé de rien était la promesse d’un tout. Et puis il y avait ce titre… augurant un beau voyage sans fin.

Il y a un brin plus de vingt ans, Raymond Depardon publiait ce recueil de photos qui a marqué ma route de passionné de photo. Depuis, Errance est toujours resté à portée de main. Je le reprends de temps à autre, pour le plaisir des yeux. Ses septante images, présentées dans l’écrin noir de leur cadre filmique respectent le même cahier des charges esthétiques. Leur cadrage est vertical et place l’horizon au beau milieu. Comme si l’image était en quête d’un improbable équilibre entre air et terre. Leur facture noir et blanc est doublée d’une texture presque physique. Depardon révèle avoir utilisé un "vieux" film argentique, contenant encore beaucoup de sels d’argent : la matière des objets photographiés est dès lors très présente, presque préhensible. Les photos occupent systématiquement la page de droite de chaque double page du livre. L’autre déroule un long texte intime de l’auteur. Le photographe s’y interroge sur son parcours personnel et sa pratique photographique dans une sorte de bilan personnel qui, il le soupçonne, est aussi une quête de lui-même, après laquelle plus rien ne sera pareil. La matière photographiqu e constitue une porte pour "entrer en soi", chaque image invitant à la contemplation et à l’introspection. Une réflexion menée non en restant sur place mais en arpentant le monde, grâce à une errance qui n’a d’autre raison d’être qu’elle-même.

C’était la première fois que je trouvais, dans des photos associées à un texte, ce questionnement existentiel qui était - et est toujours - le mien sur notre destin et notre temps d’humain, la manière dont nous les façonnons, parfois cahin-caha, au gré des aléas et de nos aspirations. Avec Errance, j’ai pris conscience que la photo peut aussi avoir des résonances métaphysiques. Cette errance, c’est la nôtre, humains bipèdes œuvrant inlassablement à la maîtrise des jaillissements spontanés, à l’organisation du chaos quotidien. En nous tenant debout, à la verticale, en maintenant le cap sur l’horizon, bien au centre.