"100 ans de collection artistique à La Louvière" : on ne le sait pas assez mais la Ville de La Louvière fut et reste un centre essentiel de l’art en terre hennuyère. De nos jours, elle demeure une tête de pont quand, en ses murs, on trouve le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Mill anciennement Musée Ianchelevici, Keramis le Centre de la Céramique de la FWB, enfin le Daily Bul.