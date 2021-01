Brussels Expo accueillera dès le mois prochain une exposition familiale qui emmènera enfants et adultes à la découverte du monde des dinosaures. L’entreprise MB Presents (Sur la Terre des Dinosaures, expo Harry Potter, Star Wars…) promet un parcours intérieur sur plus de 4 000 mètres carrés pour immerger les visiteurs dans l’ère mésozoïque, période à laquelle vécurent les plus grands dinosaures. Ce n’est pas la première fois que cette expo fait étape à Bruxelles. On l’avait déjà vue en mai 2017.

Faire un bond de plus de 65 millions d’années dans le temps, découvrir la taille et les rugissements du Tricératops, du Brachiosaure ou encore du terrible Tyrannosaure, tout cela sera possible dès le 6 février, et ce, jusqu’au 18 avril au Palais 2 de Brussels Expo. Un parcours ludique et éducatif dans des décors naturels est proposé tout en étant "Covid Safe". Afin de garantir la sécurité et la santé des visiteurs, un nombre limité de personnes au mètre carré, un contrôle de flux et des marquages au sol seront prévus sur place.

Toutes les informations sont disponibles sur le site web www.expodino.be. Prix d’entrée 13,90 euros pour les plus de 11 ans, 9,90 euros pour les enfants de 2 à 11 ans. Le tarif famille (4 personnes) est à 11 euros par personne.