Donner à voir la musique ? Un défi très beethovénien Arts & Expos Martine D. Mergeay

© Pieter Peeters Replica of Beethoven’s 1817 John Broadwood & Sons piano (Chris Maene, 2013), with a reconstruction of Beethoven’s Gehörmaschine. Developed and owned by the Orpheus Institute, Ghent, Belgium.

Outre le génie, Beethoven eut ceci en partage avec Mozart (dont il n’était le cadet que de 14 ans) qu’il nourrissait une admiration inconditionnelle pour « Papa Haydn » et qu’il en avait hérité les formes parfaites du classicisme. L’un et l’autre purent donc s’emparer du langage musical à son point idéal d’aboutissement pour traduire, quasi sans filtre, leurs élans les plus intimes et les plus authentiques.