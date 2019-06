Les grands musées mettent enfin en lumière le talent des femmes artistes longtemps caché par les hommes avec qui elles vivaient. Le Centre Pompidou présente une grande rétrospective de l’oeuvre de Dora Maar trop souvent réduite à son rôle de muse de Picasso.





Le Centre Pompidou offre une rétrospective inédite de toutes les facettes de l’oeuvre de Dora Maar, photographe surréaliste, peintre. Une oeuvre méconnue car dans l’ombre de la lumière éclatante de sa liaison avec Picasso.

Au centre de l’expo, on évoque cette rencontre avec le merveilleux portrait de Dora Maar par Picasso en La femme qui pleure, un visage déchiré de larmes. Picasso a expliqué que pour lui, "Dora Maar est une femme qui pleure. Pendant des années, je l’ai peinte en formes torturées, non par sadisme ou par plaisir, c’était la réalité profonde de Dora. » Celle-ci répliquait que La femme qui pleure n’était pas elle mais, en fait, Picasso lui-même, avec sa passion, ses doutes et ses angoisses.

A côté, on a accroché un étonnant portrait de Picasso par Dora Maar peint à la manière de Picasso.

Si l’expo fait découvrir la singularité magnifique de la femme Dora, beauté sombre, muse tragique aux ongles rouges, et la force de son art, il faut bien commencer par sa rencontra avec Picasso et sa liaison de sept ans qui fut aussi destructrice pour elle que créatrice et dont elle sortit broyée.

Picasso (1881-1973) et Dora Maar (1907-1997). Leur rencontre durant l’hiver 1935-1936 est célèbre. Picasso est alors au sommet de sa gloire et de son art. Il a 53 ans, le double de Dora Maar. Il vient de se séparer de son épouse Olga Khoklova et entretient une liaison avec Marie-Thérèse Walter, alors âgée de 26 ans (en septembre, naîtra leur fille Maya).

Dora à la grande beauté, a 28 ans. Elle est d’origine croate par son père, son vrai nom est Théodora Markovitch, et a vécu enfant en Argentine. Elle parle espagnol ce qui ravit Picasso, a les cheveux bruns et les yeux verts, elle est déjà connue comme photographe par ses portraits mondains et elle fréquente les milieux d’extrême gauche.

Les gants ensanglantés

Françoise Gilot a raconté leur rencontre à la terrasse des Deux Magots : "Elle portait des gants noirs bordés de petites fleurs roses. Elle avait enlevé ses gants et pris un long couteau pointu qu’elle plantait dans la table, entre ses doigts écartés. De temps en temps, elle manquait le but d’une fraction de millimètre et sa main était couverte de sang. Picasso état fasciné. Il avait demandé à Dora de lui donner ses gants et il les conservait dans une vitrine."

Une passion très sensuelle les lia pendant sept ans et elle joua un rôle clé dans l’évolution du travail de Picasso et lui donna une conscience politique forte.

© Adagp, Paris 2019 Photo © The Museum of Fine Arts, Houston



Tandis que les amants folâtrent, le ciel européen s’obscurcit, la guerre d’Espagne fait rage et Dora et Pablo, républicains convaincus et tous deux communistes, se mobilisent. Son travail le plus célèbre fut la série de photographies qu’elle prit de Guernica en train de se faire, une toile comme une photographie géante émergeant du révélateur. L’œuvre monumentale de Picasso est photographiée à toutes ses étapes par Dora qui joua incontestablement un rôle dans cette oeuvre si politique.

A la mort de Dora Maar en 1997, on découvrit un grand dessin de Picasso montrant leur couple, elle en femme offerte et lui, en Minotaure prêt à la posséder. Mais le couple fut aussi riche de débats artistiques et politiques.

Le couple et ses amis (Paul et Nush Eluard, Man Ray, Lee Miller, les Penrose, les Zervos) se retrouvent l’été sur les plages du Midi comme "une famille heureuse", dira Man Ray : "Le soir, Paul Eluard lisait son dernier poème, Picasso nous montrait un portrait de Dora aux yeux étincelants. »

Recluse et mystique

Dora initie Pablo à la photographie et Picasso pousse Dora Maar à revenir à la peinture qu’elle avait apprise jeune, d’abord à l’Union centrale des arts décoratifs de Paris au sein du « Comité des dames » et ensuite aux académies Julian et André Lhote. Au-delà des cours, elle y fait des rencontres décisives comme celles de Jacqueline Lamba qui deviendra l’épouse d’André Breton et celle des soeurs Clouzot, cousines du cinéaste Henri-Georges Clouzot.

Durant la guerre, le couple Pablo-Dora bat de l’aile. En 1943, Picasso entame une liaison avec Françoise Gilot. Dora Maar supporte mal la séparation et tombe en dépression en 1945. Elle disait « Je n’ai pas été la maîtresse de Picasso, il était mon maître ». Elle doit être internée à la maison de santé de Saint-Mandé pour y subir des séances d’électrochocs et une thérapie prescrite par son ami Jacques Lacan.

Dora Maar vivra encore 50 ans, souvent dans sa maison de Ménerbes dans le Luberon qu’elle avait acquise avec l’aide de Picasso. La mort de Nush Eluard achèva de la plonger dans une vie de quasi recluse, comme une religieuse avec des prières, des messes et des méditations chaque jour. Mais dans le secret, elle peignait toujours et écrivait des poèmes. « Dieu était le seul qui pouvait succéder à Picasso », disait-elle. Une des découvertes de cette exposition est de révéler sa peinture « post-Picasso » avec de beaux paysages très mélancoliques, vides de toute présence humaine, quasi abstraits. Des tableaux dispersés aujourd’hui auprès des amateurs éclairés de Dora Maar.

Photo-montages

Tout le début de l’exposition, avant la rencontre entre Dora Maar et Picasso, rappelle sa gloire comme photographe.

Au début du parcours, on voit son portrait peint en 1927 par Mariane Clouzot, une compagne de cours. Elle a juste 20 ans et triomphe sur le tableau en femme moderne et belle au milieu des emblèmes de la modernité : jazz, voiture Bugatti, Tour Eiffel, lumières des dancings.

Dora Maar a dû se battre pour être reconnue pour son art. Quand elle ouvre un studio photographique spécialisé dans les portraits, la mode et la publicité avec Pierre Kéfer, ses photos sont signées Kéfer-Dora Maar même si souvent elle en est la seule auteure.

© Adagp, Paris Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI / P. Migeat / Dist. RMN-GP



Dora Maar montre vite un grand talent pour dégager le merveilleux du banal. Elle sillonne les rues, s’intéresse aux déclassés, aux pauvres, fait un reportage en Espagne et ramène des images des aveugles mendiant, ou d’enfants endormis sur les trottoirs. Elle est une chasseresse d’images.

Elle pouvait tout aussi bien faire de la photographie publicitaire pour des magazines que des images érotiques. Tout était prétexte à expérimentation. Elle prit ainsi des images très sensuelles du célèbre modèle Assia Granatouroff, nue, à la sexualité comme exacerbée par les ombres que son corps dessinait sur les murs.

Extrême-limite

Dora Maar devint vite une des grandes photographes surréalistes créant des photomontages magnifiques. Le plus célèbre est son Portrait d’Ubu (1936) étrange monstre qui est en réalité, la photo d’un foetus de tatou trouvé dans un musée de sciences naturelles ! Mais y a aussi la main qui sort du coquillage, l’atelier de Picasso transformé en une statue décapitée dans un décor de Versailles déformé. Dans Le simulateur, elle mélange des voûtes à l’envers et l’image d’un enfant assoupi à Barcelone, corps devenu tordu par l’hystérie.

Dora Maar qui eut une liaison avec Georges Bataille fut aussi l’amie des surréalistes qu’elle photographia. Elle trouva chez Jacqueline Lamba, Claude Cahun, Nush Eluard, jusqu’à Frida Kahlo, des compagnes dans le même combat, d’être reconnues comme artistes. On sait que les surréalistes étaient réputés pour avoir réduit leurs compagnes au rang de muses.

Dora Maar s’engagea aussi à l’instar de nombreux artistes de son temps dans les luttes de l’extrême gauche. Paul Eluard parlait d’elle comme d’une « peintre de l’extrême-limite ». En 1934, elle signait le tract « Appel à la lutte » en réaction aux manifestations d’extrême droite. Elle participa au groupe Contre-attaque créé par Bataille et à l’exposition de l’association des artistes révolutionnaires.

Henri-Georges Clouzot lui rendit hommage dans son célèbre film Quai des orfèvres (1947). On y voit Dora Monnier photographe homosexuelle incarnée par Simone Renant, personnage énigmatique et sulfureux inspiré par la personnalité indépendante de Dora Maar, la femme qui ne souriait jamais.

Dora Maar, Centre Pompidou, Paris, jusqu’au 29 juillet